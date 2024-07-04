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Rizespor Ali Sowe'u resmen duyurdu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 04.07.2024 01:10
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Rizespor Ali Sowe’u resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı.

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