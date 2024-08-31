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Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup etti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:36
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Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor’u mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçın başında bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

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