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Çaykur Rizespor'dan "Galatasaray maçına özel prim" iddialarına yalanlama

RİZESPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçına özel prim iddialarına yalanlama

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maça özel 1,2 milyon lira prim verileceği iddiasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

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