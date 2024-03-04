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TFF'den Çaykur Rizespor'a stat zeminiyle ilgili son ihtar

RİZESPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2024
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TFF’den Çaykur Rizespor’a stat zeminiyle ilgili son ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'a stat zemini ile ilgili uyarı yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Gerekli iyileştirme yapılmazsa 8 Mart tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi." ifadeleri yer aldı.

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