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Çaykur Rizespor Adolfo Gaich ile Jonjo Shelvey'yi transfer etti

RİZESPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Çaykur Rizespor Adolfo Gaich ile Jonjo Shelvey’yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile deneyimli İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey’i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer döneminin son anlarında çalışmalarını hızlandırdı.

Yeşil-mavili ekip, CSKA Moskova takımında forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli milli hücum oyuncusu Adolfo Gaich ile Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki deneyimli İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına transfer etti.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular imza töreni sonra Ankara'da kampta olan takıma katıldı.

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