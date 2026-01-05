Galatasaray’dan ayrılmıştı! Berkan Kutlu’nun yeni adresi belli oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.01.2026 23:31
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’dan ayrılan Berkan Kutlu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor ile anlaşarak yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
İsviçre ekiplerinden Monthey altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
A Milli Takım'da 8 kez görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil beyazlılarda 18 numaralı formayı giyecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?
- İstanbul’da baraj doluluk oranları yükseldi: Ankara ve Bursa’da son durum ne?
- TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuruları başladı: İşte ÖSYM ekranı…
- Kıdem tazminatı 2026: Yeni tavan ücret ne kadar oldu?
- Ocak kira zammı belli oldu! Konut, dükkan ve iş yeri hesaplama
- Zamlı sosyal yardımlar belli oldu! Ödemeler değişiyor: 65 yaş, evde bakım
- İstanbul'da fırtına bitiyor, kar geliyor! Harita resmen alarm verdi: İşte kritik günler
- Memura 6 aylık enflasyon farkına ek 1000 TL zam! Kim ne kadar alacak? Hemşire, polis
- Emekliye enflasyon zammı! 2026'da en düşük SSK ve BAĞ-KUR maaşı ne kadar oldu?
- Uzman ve Başöğretmenlik başvuruları başladı: Kimler başvurabilir, şartlar neler?
- KPSS’li KPSS’siz kamu alımı: İşçi, müfettiş, uzman alımı… Son gün 5 Ocak