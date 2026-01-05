Galatasaray’dan ayrılmıştı! Berkan Kutlu’nun yeni adresi belli oldu

05 Ocak 2026, Pazartesi
ahaber.com.tr
AA
Giriş: 05.01.2026 23:31
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’dan ayrılan Berkan Kutlu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor ile anlaşarak yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

İsviçre ekiplerinden Monthey altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 8 kez görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil beyazlılarda 18 numaralı formayı giyecek.

