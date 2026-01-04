Galatasaray’da yaprak dökümü! Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi.

2021 yılında Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edilen Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla toplamda 159 maça çıkarken, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki milli oyuncu, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası olmak üzere toplam 5 kupa sevinci yaşadı.