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Konyaspor'da Recep Uçar dönemi!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 13:18
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Konyaspor’da Recep Uçar dönemi!

Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile anlaşma sağladı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Uçar'ın yarın sözleşme imzalamak üzere Konya'ya geleceğini belirtti.

Yeşil-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı'yı, teknik adamlık görevine getirildi.

Takımın geçen pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan yönetim, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ancak bu karar resmi olarak duyurulmadı.

Yeni teknik adam arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan yönetim, Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı. Recep Uçar'ın, yarın Konya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, ''Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız." dedi.

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