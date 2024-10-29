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Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 16:48
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Konyaspor’da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak ayrılığı resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON TAKIMI DEVRALDI

2024 yılının Nisan ayında takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte toplam 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

İLK ADAYLAR BELLİ OLDU

Konyaspor'un, teknik direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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