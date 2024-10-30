Konyaspor’da Recep Uçar dönemi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Çamdalı'nın görevden ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başladı ve yeni teknik adamını belirledi. Buna göre Konyaspor, Recep Uçar'la anlaşma sağladı.

RECEP UÇAR: '2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADIK'

Ümraniyespor ve Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar, Konyaspor ile anlaştığını duyurdu. 49 yaşındaki teknik direktör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konyaspor ile prensipte anlaşma sağladık. Sözleşme 2 yıllık. Bu sezonla birlikte 2025-26 sezonunu da kapsıyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" sözlerini sarf etti.

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.