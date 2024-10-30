30 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Konyaspor Haberleri

Konyaspor'da Recep Uçar dönemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 14:22
ABONE OL
Konyaspor’da Recep Uçar dönemi

Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör Recep Uçar oldu. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Çamdalı'nın görevden ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başladı ve yeni teknik adamını belirledi. Buna göre Konyaspor, Recep Uçar'la anlaşma sağladı.

RECEP UÇAR: '2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADIK'

Ümraniyespor ve Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar, Konyaspor ile anlaştığını duyurdu. 49 yaşındaki teknik direktör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konyaspor ile prensipte anlaşma sağladık. Sözleşme 2 yıllık. Bu sezonla birlikte 2025-26 sezonunu da kapsıyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" sözlerini sarf etti.

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör