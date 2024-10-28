Süper Lig'de flaş ayrılık! Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya veda
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Genç teknik adam Konyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 4 galibiyet alabildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık kararı alındı. Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.
14 MAÇA ÇIKTI
Genç teknik adam, yeşil beyazlı takımdaki görevine 2024 yılının nisan ayında başlamıştı. Konyaspor'da toplam 14 maça çıkan Çamdalı, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.