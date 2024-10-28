28 Ekim 2024, Pazartesi
Haberler Konyaspor Haberleri

Süper Lig'de flaş ayrılık! Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya veda

Giriş: 28.10.2024 16:11
ABONE OL
Süper Lig’de flaş ayrılık! Konyaspor’dan Ali Çamdalı’ya veda

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Genç teknik adam Konyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 4 galibiyet alabildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık kararı alındı. Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

14 MAÇA ÇIKTI

Genç teknik adam, yeşil beyazlı takımdaki görevine 2024 yılının nisan ayında başlamıştı. Konyaspor'da toplam 14 maça çıkan Çamdalı, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör