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Konyaspor Riechedly Bazoer'i kadrosuna kattı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 22:25 Güncelleme: 11.09.2024 22:35
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Konyaspor Riechedly Bazoer’i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Konyaspor, Hollanda asıllı olan 27 yaşındaki defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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