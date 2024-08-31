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Konyaspor ile Kayserispor berabere kaldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:33
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Konyaspor ile Kayserispor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor evinde Bellona Kayserispor'u konuk etti. Maç başladığı gibi sona ererken iki takım da birer puana razı oldu.

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