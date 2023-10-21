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Konyaspor'dan Filistin'e pankartlı destek!

KONYASPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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Konyaspor’dan Filistin’e pankartlı destek!

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor sahasında Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi taraftarlar katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik uyguladığı katliama tepki gösterdi. Taraftarlar tribünlerde Filistin'e destek pankartı açtı. İşte o pankart...

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor sahasında Pendikspor'u konuk etti.

Ev sahibi taraftarlar soykırımcı İsrail'in Filistinli müslümanları hedef alan sistematik katliamına tepki gösterdi.

"ÇOCUKLAR UYURKEN SESSİZ OLUNUR ÖLÜRKEN DEĞİL"

Üzerinde "Çocuklar uyurken sessiz olunur ölürken değil" mesajı yazan kareografi dikkat çekerken, taraftar da uzun süre Kahrolsun İsrail Filistin'e Özgürlük sloganları attı.

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