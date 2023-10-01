Kartal kanatlandı! Konyaspor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

36. dakikada Zaynutdinov'un sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı, yerden de seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Rosier'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içinde buluşan Rashica topu kale önüne çevirdi. Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ter bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi. 0-1