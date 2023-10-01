Kartal kanatlandı! Konyaspor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)
Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 3 puanın sahibi oldu. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında uzun süren hasretin ardından 3 puanın sahibi oldu. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Oliveira kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ersin topa hakim oldu.
19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Moreno'nun sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
36. dakikada Zaynutdinov'un sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı, yerden de seken top üstten dışarı gitti.
45+1. dakikada Rosier'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içinde buluşan Rashica topu kale önüne çevirdi. Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ter bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi. 0-1
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ...
Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, N'Zonzi, Oğulcan, Soner, Guilherme, Oliveira, Moreno
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar
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