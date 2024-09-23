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PFDK'dan Burak Yılmaz'a 1 maç ceza

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 14:11
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PFDK’dan Burak Yılmaz’a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor taraftarıyla yaşadığı tartışma sebebiyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç men cezası verdi.

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