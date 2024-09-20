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Burak Yılmaz'dan maçın hakemine flaş sözler: "Hakemin canı sağ olsun"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 00:29 Güncelleme: 20.09.2024 01:40
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Burak Yılmaz’dan maçın hakemine flaş sözler: Hakemin canı sağ olsun

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçın hakemine sitem ederek, "Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz ama hakemin canı sağ olsun. Bugün bize yaptı ama yarın bir başkasına yapmasın ki Türk futbolu düzelsin" dedi.

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