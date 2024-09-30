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Kayserispor'da flaş ayrılık! Burak Yılmaz Teknik Direktörlükten istifa etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 23:23 Güncelleme: 01.10.2024 00:20
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Kayserispor’da flaş ayrılık! Burak Yılmaz Teknik Direktörlükten istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk eden Kayserispor'un aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında Burak Yılmaz Kayserispor Teknik Direktörlüğünden istifa ettiğini açıkladı.

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