Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.