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Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 14:03 Güncelleme: 28.01.2025 14:25
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Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi!

Kayserispor'dan ayrıldığı günden bu yana takım çalıştırmayan Burak Yılmaz, Kasımpaşa ile yeşil sahalara geri dönüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi! | Fotoğraf: X ekran görüntüsüKasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi! | Fotoğraf: X ekran görüntüsü

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, devamında Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

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Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi! Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi! Kasımpaşa’da Burak Yılmaz dönemi!

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