Sinan Bolat Süper Lig'e geri döndü: Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak
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Kasımpaşa, Westerlo'dan 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Deneyimli file bekçisi daha önce Kayserispor ve Galatasaray'da forma giymişti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kaleye Sinan Bolat takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi, Westerlo forması giyen Bolat ile anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki file bekçisi sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da forma giyecek.
Sinan Bolat için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bolat, daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.