Tam 9 gol: Nefes kesen maçta zafer Kasımpaşa’nın

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 8. dakikasında Calvo, kırmızı kart gördü ve Hatayspor'u 10 kişi bıraktı. Deplasman ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen 15. dakikada Boutobba ve 20. dakikada Cemali'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ve 39. dakikada Kilama'nın kendi ağlarına gönderdiği golle skoru eşitledi.

45+11. dakikada sahneye çıkan Aboubakar, penaltı golüyle Hatayspor'u 3-2 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.