Tam 9 gol: Nefes kesen maçta zafer Kasımpaşa'nın
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, nefes kesen maçta Hatayspor'u 5-4 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 5-4 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 8. dakikasında Calvo, kırmızı kart gördü ve Hatayspor'u 10 kişi bıraktı. Deplasman ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen 15. dakikada Boutobba ve 20. dakikada Cemali'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ve 39. dakikada Kilama'nın kendi ağlarına gönderdiği golle skoru eşitledi.
45+11. dakikada sahneye çıkan Aboubakar, penaltı golüyle Hatayspor'u 3-2 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
DÜELLO İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ!
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Kasımpaşa, 53. dakikada Aytaç Kara ile skoru eşitledi ancak 58. dakikada Aboubakar sahneye çıkarak Hatayspor'u yeniden öne geçirdi.
Kasımpaşa, 4-3 geriye düşmesinin ardından baskısını artırdı ve önce 69. dakikada Fall ile eşitliği sağladı, ardından 76. dakikada Winck'in attığı golle maçta ilk kez öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Kasımpaşa'nın 5-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.
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