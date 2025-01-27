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Tam 9 gol: Nefes kesen maçta zafer Kasımpaşa'nın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 22:25
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Tam 9 gol: Nefes kesen maçta zafer Kasımpaşa’nın

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, nefes kesen maçta Hatayspor'u 5-4 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 5-4 kazandı.

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor | Fotoğraf: AAKasımpaşa - Atakaş Hatayspor | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 8. dakikasında Calvo, kırmızı kart gördü ve Hatayspor'u 10 kişi bıraktı. Deplasman ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen 15. dakikada Boutobba ve 20. dakikada Cemali'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ve 39. dakikada Kilama'nın kendi ağlarına gönderdiği golle skoru eşitledi.

45+11. dakikada sahneye çıkan Aboubakar, penaltı golüyle Hatayspor'u 3-2 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor | Fotoğraf: AAKasımpaşa - Atakaş Hatayspor | Fotoğraf: AA

DÜELLO İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ!

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Kasımpaşa, 53. dakikada Aytaç Kara ile skoru eşitledi ancak 58. dakikada Aboubakar sahneye çıkarak Hatayspor'u yeniden öne geçirdi.

Kasımpaşa, 4-3 geriye düşmesinin ardından baskısını artırdı ve önce 69. dakikada Fall ile eşitliği sağladı, ardından 76. dakikada Winck'in attığı golle maçta ilk kez öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Kasımpaşa'nın 5-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.

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Tam 9 gol: Nefes kesen maçta zafer Kasımpaşa’nın Tam 9 gol: Nefes kesen maçta zafer Kasımpaşa’nın Tam 9 gol: Nefes kesen maçta zafer Kasımpaşa’nın
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