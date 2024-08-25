İstanbul’da gol düellosu! Kasımpaşa 2 - 2 Adana Demirspor MAÇ SONUCU

Nuno Da Costa golünün ardından böyle sevindi



59. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Rodrigues, altıpasa doğru orta açtı. Da Costa, bu ortada topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 2-0.

64. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ali Yavuz Kol'un sol kanattan açtığı ortada Yusuf Barası, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.