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İstanbul'da gol düellosu! Kasımpaşa 2 - 2 Adana Demirspor MAÇ SONUCU

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 22:32
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İstanbul’da gol düellosu! Kasımpaşa 2 - 2 Adana Demirspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen İstanbul temsilcisi; 64 ve 90+3'te yediği gollere engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Kasımpaşa-Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Adana Demirspor penaltıdan yararlanamadı. Yasin Özcan'ın ceza sahasının sol kanadında Gravillon'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda kaleci Gianniotis topu çeldi.
17. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında savunma arkasına sarkan Aymbetov, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.



30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Adana Demirspor savunmasının hatalı pası sonrası Aytaç Kara, meşin yuvarlağı Da Costa'ya indirdi. Da Costa'nın altıpas çizgisi önüne çıkardığı topta Hajradinovic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
45+2. dakikada Da Costa'nın ceza sahasına getirdiği topta Fall, dönerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Deniz Eren, meşin yuvarlağı çeldi.
İlk yarı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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59. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Rodrigues, altıpasa doğru orta açtı. Da Costa, bu ortada topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 2-0.
64. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ali Yavuz Kol'un sol kanattan açtığı ortada Yusuf Barası, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

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76. dakikada atılan uzun pas sonrası ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Cafu, ceza yayındaki Hajradinovic'e pasını çıkardı. Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+3. dakikada Adana Demirspor, beraberliği yakaladı. Ali Yavuz Kol'un ceza sahası sağ kanadından çıkardığı topta Manev, ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
Müsabaka, 2-2 berabere sonuçlandı.

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