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Kasımpaşa'ya Ganalı savunma! Nicholas Opoku transferi resmen açıklandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 15:44 Güncelleme: 19.08.2024 16:03
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Kasımpaşa’ya Ganalı savunma! Nicholas Opoku transferi resmen açıklandı

Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa'da transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlılar, Ganalı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu renklerine bağladı.

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