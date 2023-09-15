Kasımpaşa Samuel Bastien’i kadrosuna kattı

Anderlecht, Avellino, Verona, Standard Liege ve Burnley formalarını giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 8 kez de milli takımda oynadı.

Burnley formasıyla geçtiğimiz sezon 18 lig, 6 da kupa maçında boy gösteren Samuel Bastien, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.