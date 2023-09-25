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Kasımpaşa - Adana Demirspor maçında kavga! Teknik ekip ve futbolcular arasında tansiyon yükseldi

ADANA DEMİRSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Kasımpaşa - Adana Demirspor maçında kavga! Teknik ekip ve futbolcular arasında tansiyon yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Akdeniz ekibinde ilk yarı sonunda görülen 2 kırmızı kartla birlikte tansiyon yükseldi. Soyunma odasına gidilirken teknik ekip ile oyuncular arasında tartışma çıktı. İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Kaleci Ertaç Özbir ile Benjamin Stambouli'nin gördükleri kırmızı kart sonucunda Akdeniz ekibi ilk 45 dakikayı 9 kişi tamamladı.

Soyunma odasına gidilirken Adana Demirspor'un futbol direktörü Gökhan Göktürk, koşarak Kevin Rodrigues'in yanına doğru ilerledi.

Çıkan tartışmayı Dorukhan Toköz ve Semih Güler engellemeye çalıştı.

Maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor'da Kevin Rodrigues maçın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gördü.

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