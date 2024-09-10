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Hatayspor Kosta Rikalı stoper Calvo'yu transfer etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 20:52
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Hatayspor Kosta Rikalı stoper Calvo’yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosta Rikalı defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı.

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