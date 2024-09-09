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Rıza Çalımbay Hatayspor’da ilk antrenmana çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 09.09.2024 20:48
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Rıza Çalımbay Hatayspor’da ilk antrenmana çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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