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Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 28.06.2024 19:01
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Hatayspor’un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu

Süper Lig ekibi Hatayspor’un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda kulüp başkanlığına Levent Mıstıkoğlu seçildi.

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