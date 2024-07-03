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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 20:10
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Atakaş Hatayspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hataysporlu oyuncular, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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