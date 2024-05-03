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Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Hatayspor, Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Açıklamada, "Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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