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Hatayspor Ankaragücü'nü mağlup etti!

Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Hatayspor Ankaragücü’nü mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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