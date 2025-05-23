23 Mayıs 2025, Cuma
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam

Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.05.2025 23:02
ABONE OL
Göztepe’de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam

Süper Lig'in 37. haftasında evinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı konuk edecek olan Göztepe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve orta şut organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göztepe’de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam Göztepe’de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam Göztepe’de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör