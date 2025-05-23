Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam
Süper Lig'in 37. haftasında evinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı konuk edecek olan Göztepe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve orta şut organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.