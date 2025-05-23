Göztepe’de Galatasaray maçı hazırlıkları tamam

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve orta şut organizasyonlarının ardından taktik çalıştı.



Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

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