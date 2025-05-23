Galatasaray ile Göztepe 62. randevuda!
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, ligde yarın (24 Mayıs Cumartesi) Göztepe'nin konuğu oluyor. İki takım ligde 62. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 31. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor.
İzmir'deki maçlarda Galatasaray 45, Göztepe ise 27 gol attı.
SON 6 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray, Göztepe ile yaptığı son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, rakibiyle yaptığı son 6 lig maçının hepsini kazandı.
"Cimbom", söz konusu müsabakalarda 16 gol kaydederken 7 golü kalesinde gördü.
FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 61 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.
"Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.