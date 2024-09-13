13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Göztepe'den Fofana bombası! Bir yıllığına kiralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 11:39 Güncelleme: 13.09.2024 11:40
ABONE OL
Göztepe’den Fofana bombası! Bir yıllığına kiralandı

Süper Lig'de 4 maçta henüz mağlup olmayan Göztepe transferin son gününde önemli bir yıldız adayını kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibi Chelsea'nin forveti Datro Fofana'yı bir yıllığına kiraladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör