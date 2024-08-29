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Göztepe Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 21:50
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Göztepe Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

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