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Göztepe'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya inmesiyle ilgili açıklama

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 17:02
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Göztepe’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahaya inmesiyle ilgili açıklama

Dün (17 Ağustos 2024) oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlar hakkında ev sahibi İzmir temsilcisi de açıklama yaptı. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Yalnızca akredite kişilerin girebileceği alana tüm uyarılara rağmen maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

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