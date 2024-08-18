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Stanimir Stoilov: Sahada futbol savaşı yaşandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:55
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Stanimir Stoilov: Sahada futbol savaşı yaşandı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası iki takım için de zorlu maç olduğunu ve sahada adeta bir futbol savaşı yaşandığını söyledi.

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