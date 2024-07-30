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Göztepe'ye Japon orta saha! Genç oyuncu imzayı attı...

Giriş: 30.07.2024 15:38
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Göztepe’ye Japon orta saha! Genç oyuncu imzayı attı...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan ve Novatus Dismas Miroshi'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de orta sahaya bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak FC Tokyo'da forma giyen ve geçtiğimiz gün bonservisiyle Southampton'a transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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