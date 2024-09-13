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Halil Dervişoğlu Gaziantep FK'da! Galatasaray kiraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 12:01 Güncelleme: 13.09.2024 12:11
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Halil Dervişoğlu Gaziantep FK’da! Galatasaray kiraladı

Transferin son gününde Türkiye'de büyük bir hareketlilik yaşanırken Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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