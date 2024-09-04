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Badou Ndiaye Gaziantep FK'da! 2 yıllık anlaşma...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 15:49
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Badou Ndiaye Gaziantep FK’da! 2 yıllık anlaşma...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin kulüpten resmi açıklama da geldi. İşte detaylar...

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