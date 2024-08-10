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Gaziantep FK yıldız ismin bonservisini aldı! Deian Sorescu ile 3 yıllık imza

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:38
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Gaziantep FK yıldız ismin bonservisini aldı! Deian Sorescu ile 3 yıllık imza

Süper Lig'de yeni sezon dün akşam yapılan Galatasaray - Hatayspor maçıyla start alırken, takımların transfer çalışmaları da sürüyor. Son olarak Gaziantep FK, geçen sezon kiraladığı Deian Sorescu'nun bonservisini alarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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