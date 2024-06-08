08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep FK'da Selçuk İnan ile yola devam kararı

Giriş Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
Gaziantep FK’da Selçuk İnan ile yola devam kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile yeniden sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada " Yeni sezonda da Gaziantep şehrinin bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör