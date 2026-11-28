Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde Galatasaray tarihine geçmek istiyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, tarihi bir fırsatın eşiğinde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların başında 22. derbisine çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlıları mağlup etmesi halinde efsane teknik direktör Gündüz Kılıç'ın bir rekoruna ortak olacak, diğerinde ise kendisini geride bırakacak. İşte Okan Buruk'un derbi karnesi...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da gözler Okan Buruk'a çevrildi. 30 Kasım Pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik derbi, sarı-kırmızılıların teknik direktörü açısından da ayrı bir önem taşıyor. Buruk, siyah-beyazlılar karşısında galibiyet alması halinde kulüp tarihine geçecek.
DERBİLERDE 12 KEZ KAZANDI
Galatasaray'ı üst üste dört sezon şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında başarılı bir grafik çizdi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 21 resmi derbide 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 5 GALİBİYET
Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde Beşiktaş'a karşı oynadığı 9 resmi karşılaşmanın 5'i galibiyetle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar karşısında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Buruk'un öğrencileri, 11 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.
GÜNDÜZ KILIÇ'IN REKORU KAPIDA
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleden üç puanla ayrılması halinde Okan Buruk, Beşiktaş karşısında ligdeki üçüncü deplasman galibiyetine ulaşacak. Buruk, böylece Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Gündüz Kılıç'ın kulüp rekoruna ortak olacak.
FATİH TERİM'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRAYA YERLEŞEBİLİR
Beşiktaş karşısında ligde 5 galibiyeti bulunan Okan Buruk, siyah-beyazlıları bir kez daha mağlup etmesi durumunda Gündüz Kılıç'ı geride bırakacak. Buruk, bu alanda 10 galibiyetle zirvede bulunan Fatih Terim'in ardından ikinci sıraya yükselecek.