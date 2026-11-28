Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv) DERBİDE 11. FARKLI RAKİP Galatasaray'daki görev süresince lig derbilerinde 10 farklı teknik direktöre karşı mücadele eden Okan Buruk, bu kez Vincenzo Italiano ile karşı karşıya gelecek. İtalyan çalıştırıcı, Buruk'un lig derbilerindeki 11. farklı meslektaşı olacak. FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜNLÜK KURDU Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ile 12 kez karşılaştı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakaların biri hükmen olmak üzere 7'sini kazanırken 3'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv) ÖNCEKİ TAKIMLARINDA BEŞİKTAŞ'I GEÇMEKTE ZORLANDI Galatasaray öncesindeki teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı 12 mücadeleye çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Buruk, diğer müsabakaların 3'ünde berabere kalırken 8'inde mağlup oldu. ITALIANO İKİDE İKİ PEŞİNDE Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlıların başında ikinci derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. İtalyan teknik adam, ilk derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.