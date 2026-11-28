Sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi ile teknik heyet, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin durumunu değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Dizinden geçirdiği operasyonun ardından bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı golcü, son antrenmanda fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Yıldız futbolcunun bir sonraki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılması planlanıyor.

Victor Osimhen'in derbide forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. (AA)

İLK 11 İHTİMALİ MASADA

Derbi kadrosunda yer alma ihtimali yüksek olan Osimhen'in takımla gerçekleştireceği antrenmanda herhangi bir sorun yaşamaması ve fiziksel olarak hazır olması halinde Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev alabileceği belirtildi.