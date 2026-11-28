Galatasaray'da kritik Osimhen zirvesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet ile sağlık ekibi, Nijeryalı golcünün son durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Yıldız futbolcunun derbide ilk 11'de forma giyme ihtimali de gündeme geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbiye odaklandı.
Sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi ile teknik heyet, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin durumunu değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.
OSİMHEN İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ
Dizinden geçirdiği operasyonun ardından bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı golcü, son antrenmanda fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Yıldız futbolcunun bir sonraki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılması planlanıyor.
İLK 11 İHTİMALİ MASADA
Derbi kadrosunda yer alma ihtimali yüksek olan Osimhen'in takımla gerçekleştireceği antrenmanda herhangi bir sorun yaşamaması ve fiziksel olarak hazır olması halinde Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev alabileceği belirtildi.
SALLAİ İÇİN DE KRİTİK BEKLEYİŞ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin de salonda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Macar futbolcunun takımla birlikte antrenmana çıkması halinde derbiye ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.