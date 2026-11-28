Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol kanat bölgesini güçlendirmek amacıyla rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Marcus Rashford'u yeniden gündemine aldı. Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan İngiliz futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Marcus Rashford transferi için yeniden harekete geçti. Devre arasında sol kanat bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin hem Manchester United hem de oyuncunun temsilcileriyle kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Marcus Rashford (A Haber Foto Arşiv) MANCHESTER UNITED AYRILIĞA SICAK BAKIYOR Fotomaç'ın haberine göre Manchester United ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına uygun koşulların oluşması halinde izin verilebileceği belirtildi. İngiliz ekibinde istediği süreleri alamayan Rashford'un da ayrılık fikrine sıcak baktığı aktarıldı. FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE İNGİLİZ RAKİP Marcus Rashford'u kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Fenerbahçe değil. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. BİR BUÇUK SEZONU KİRALIK OLARAK GEÇİRDİ Marcus Rashford, Ocak 2025'te Manchester United'dan ayrılarak Aston Villa'ya kiralandı. Yarım sezon Aston Villa forması giyen İngiliz futbolcu, Temmuz 2025'te ise kiralık olarak İspanya'nın Barcelona takımına transfer oldu.

Marcus Rashford (A Haber Foto Arşiv) BARCELONA'DA 29 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI Barcelona formasıyla toplam 49 karşılaşmaya çıkan Marcus Rashford, 14 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Katalan ekibi, İngiliz futbolcunun sözleşmesinde bulunan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Rashford, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Manchester United'a döndü. MANCHESTER UNITED'DA FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR İngiliz futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda toplam 8 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde yalnızca 502 dakika sahada kalan 29 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı. POCHETTINO İKİ KRİTİK KARŞILAŞMANIN KADROSUNA DA ALMADI Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Marcus Rashford'a görev yaptığı iki karşılaşmada da kadroda yer vermedi. İngiliz futbolcuyu önce Premier Lig'de oynanan Liverpool karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeyen Pochettino, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesinde de Rashford'u kadroya almadı.