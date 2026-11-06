Galatasaray'da Osimhen o pozisyonda mı sakatlandı? Taraftarlardan RAMS Park zeminine sert tepki
Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Sol dizinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı yıldız ameliyat olacak ve Amed S.K. maçında forma giyemeyecek. Osimhen'in Stuttgart maçında ayağının kaydığı anlar yeniden gündeme gelirken taraftarlar RAMS Park'ın zeminine tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında alınan kritik Stuttgart galibiyetinin ardından Nijeryalı yıldız forvetten gelen haber, sarı-kırmızılı futbolseverleri üzdü.
Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Galatasaray Kulübü, şu ifadeleri kullandı:
"Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen Victor Osimhen'in gerçekleştirilen MR tetkiklerinde sol dizinde serbest fragman tespit edilmiş olup, oyuncumuz yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi operasyonu geçirecektir."
Kulübün resmi açıklamasında, başarılı santrforun ligde oynanacak Amed S.K. maçının kadrosundan da çıkarıldığı bildirildi.
STUTTGART MAÇINDAKİ O POZİSYON GÜNDEMDE
Yıldız forvetin artroskopik operasyon geçireceğinin açıklanmasının ardından gözler, Stuttgart karşılaşmasında yaşanan kritik ana çevrildi.
Kendi yarı alanından kaptığı topla hızlı bir atağa kalkan 27 yaşındaki futbolcu, orta saha çizgisine yakın bir noktada ayağının aniden kayması sonucu acı içinde yere yığıldı. Yaşadığı sakatlığın ardından bir süre yerde kalan Osimhen, daha sonra güçlükle ayağa kalkarak karşılaşmaya devam etti.
TARAFTARLARDAN RAMS PARK ZEMİNİNE SERT TEPKİ
Osimhen'in ameliyat haberinin ardından karşılaşmadaki görüntüleri yeniden gündeme taşıyan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden stadyumun zemin kalitesini eleştirdi.
Ayağının kaydığı anları paylaşan çok sayıda futbolsever, RAMS Park'ın zemininin futbolcuların sağlığını ve saha içindeki performansını olumsuz etkilediğini savunarak sakatlık riskine dikkat çekti.