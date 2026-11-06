STUTTGART MAÇINDAKİ O POZİSYON GÜNDEMDE

Yıldız forvetin artroskopik operasyon geçireceğinin açıklanmasının ardından gözler, Stuttgart karşılaşmasında yaşanan kritik ana çevrildi.

Kendi yarı alanından kaptığı topla hızlı bir atağa kalkan 27 yaşındaki futbolcu, orta saha çizgisine yakın bir noktada ayağının aniden kayması sonucu acı içinde yere yığıldı. Yaşadığı sakatlığın ardından bir süre yerde kalan Osimhen, daha sonra güçlükle ayağa kalkarak karşılaşmaya devam etti.