Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, dev derbinin hazırlıklarına vakit kaybetmeden start verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla ilk çalışmasını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına 27 Kasım Cuma günü devam edecek.