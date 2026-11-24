Osimhen yoksa Deniz Gül var! Galatasaray Aston Villa’yı tek golle geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırladı.G olcü yıldızı Victor Osimhen'den yoksun olarak mücadeleye çıkan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün attığı golle İngiliz temsilcisini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Lille ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından Aston Villa'yı da geçen Cimbom, puanını 9'a yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı. Victor Osimhen'in yokluğunda gol yollarında Deniz Gül ile sonuca ulaşan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig temsilcisi karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa'da Lille ve Stuttgart'ın ardından Aston Villa'yı da mağlup eden Cimbom, Devler Ligi'nde puanını 9'a çıkardı.
Karşılaşmayı temsilcimiz Deniz Gül'ün golüyle 1-0 kazandı.
İLK YARIDAN NOTLAR
4. dakikada Manzambi pasını ceza yayının sağındaki Jackson'a aktardı. Jackson'un bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
20. dakikada Lemina ara pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Jakobs'u topla buluşturmak istedi. Kaleci Suzuki kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
Mücadelenin ilk 45 dakikası, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekibin biraz daha fazla topa sahip olduğu ilk yarıda net gol pozisyonu yaşanmadı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
62. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Rakip ceza sahası içi ve çevresinde iyi paslaşan sarı-kırmızılılarda top ceza yayının sağındaki Yunus Akgün'e geldi. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
GOL GOL GOL!
77. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Singo'nun kafayla vurduğu topu savunma önledi. Altıpas içinde Jackson'ın göğsünden sekerek yükselen meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Gül, sakatlanma pahasına kafayla vurduğu topu filelere gönderdi: 1-0
⚽🎯 Deniz Gül, ceza sahasında fırsatçılığını konuşturdu ve temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi! https://t.co/5EEc46NBMs— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2026
Mücadele Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.