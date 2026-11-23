Galatasaray'da Osimhen şoku! Aston Villa maçında yok
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacakları karşılaşma öncesinde sakat oyuncuların son durumunu açıkladı. Buruk, Victor Osimhen'in mücadelede forma giyemeyeceğini belirtirken yıldız golcünün Beşiktaş maçına yetişme ihtimaline ilişkin de konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 5. haftasında Galatasaray sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
"SAHA AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçını değerlendirek sözlerine başlayan Okan Buruk"Her geçen gün form tutan bir takım var ve çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptılar. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Kendi sahamızdaki avantajı kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz gerçekleştirmek için yarın önemli bir gün. İnşallah taraftarlarımızın hayallerine ulaşmak için de yarın bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandı.
"KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ"
Unai Emery'nin Türk takımlarına karşı hiç kaybetmemesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Buruk, "Sadece Türk takımlarına bakmamak lazım, Emery'nin kariyerine baktığımızda çok fazla maç kaybeden bir teknik direktör değil Avrupa'da. O yüzden Türk takımlarına karşı kaybetmemesi de bu orana baktığımızda normal. İlk defa ona karşı bir galibiyet alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. İyi bir rakibe ve iyi bir kadrosu olan takıma karşı oynayacağız." dedi.
"HAKEMİN YAPTIĞI BİR HATA VAR"
Takımdaki sakatlıklar ve Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçındaki kırmızı kartla ilgili olayın sorulması üzerine Okan Buruk şu yanıtı verdi:
"Sakatlıklar birlikte bazı yerlerde zorlanabiliriz. Maçın başlangıcında ve devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Bazen mecbur kaldığınızda yapıyorsunuz ve yapacağız. Çok gündem oldu. Bir açıklama yaptım dün onunla ilgili. Bir saygısızlık yapmadıktan ve kötü söz söylemedikten sonra kimseyi cezalandıramazsınız. Hakemin yaptığı bir hata var. Bunun geri döneceğiniz umuyorum."
"HAKEMİN YAPTIĞI BİR HATA VAR"
Takımdaki sakatlıklar ve Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçındaki kırmızı kartla ilgili olayın sorulması üzerine Okan Buruk şu yanıtı verdi:
"Sakatlıklar birlikte bazı yerlerde zorlanabiliriz. Maçın başlangıcında ve devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Bazen mecbur kaldığınızda yapıyorsunuz ve yapacağız. Çok gündem oldu. Bir açıklama yaptım dün onunla ilgili. Bir saygısızlık yapmadıktan ve kötü söz söylemedikten sonra kimseyi cezalandıramazsınız. Hakemin yaptığı bir hata var. Bunun geri döneceğiniz umuyorum."
ZEMİNİN SON DURUMU
Rams Park'ın zemini hakkında konuşan Okan Buruk, "Zeminle ilgili şöyle bir gelişme var. Kazındı ve tekrar bir hibrit uygulaması yapıldı, tohum atıldı. Yaklaşık bu iki haftalık süre içerisinde de o tohumların patladığını görüyoruz. Tabii ki mükemmel bir saha beklemiyoruz ama en azından futbolun oynanacağı ve oyun içerisinde de daha kötüye gitmeyecek bir saha bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
"BURALARI PUANLARLA GEÇMENİZ GEREKİYOR"
Şampiyonlar Lig hakkında Okan Buruk, "Barcelona maçından sonra da söylemiştim önümüzdeki 5 maç çok önemli diye. PSG maçından önce oynayacağımız maçlar çok kritik demiştim. İkisini kazandık, üçüncüsüne çıkıyoruz. Kazanmak için çıkıyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek de önemli. Buraları hep puanlarla geçmeniz gerekiyor. O yüzden hedefimiz hep kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.