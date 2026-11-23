Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. (AA)

"KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ"

Unai Emery'nin Türk takımlarına karşı hiç kaybetmemesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Buruk, "Sadece Türk takımlarına bakmamak lazım, Emery'nin kariyerine baktığımızda çok fazla maç kaybeden bir teknik direktör değil Avrupa'da. O yüzden Türk takımlarına karşı kaybetmemesi de bu orana baktığımızda normal. İlk defa ona karşı bir galibiyet alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. İyi bir rakibe ve iyi bir kadrosu olan takıma karşı oynayacağız." dedi.

"HAKEMİN YAPTIĞI BİR HATA VAR" Takımdaki sakatlıklar ve Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçındaki kırmızı kartla ilgili olayın sorulması üzerine Okan Buruk şu yanıtı verdi:

"Sakatlıklar birlikte bazı yerlerde zorlanabiliriz. Maçın başlangıcında ve devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Bazen mecbur kaldığınızda yapıyorsunuz ve yapacağız. Çok gündem oldu. Bir açıklama yaptım dün onunla ilgili. Bir saygısızlık yapmadıktan ve kötü söz söylemedikten sonra kimseyi cezalandıramazsınız. Hakemin yaptığı bir hata var. Bunun geri döneceğiniz umuyorum."

"HAKEMİN YAPTIĞI BİR HATA VAR"

Takımdaki sakatlıklar ve Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçındaki kırmızı kartla ilgili olayın sorulması üzerine Okan Buruk şu yanıtı verdi:

"Sakatlıklar birlikte bazı yerlerde zorlanabiliriz. Maçın başlangıcında ve devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Bazen mecbur kaldığınızda yapıyorsunuz ve yapacağız. Çok gündem oldu. Bir açıklama yaptım dün onunla ilgili. Bir saygısızlık yapmadıktan ve kötü söz söylemedikten sonra kimseyi cezalandıramazsınız. Hakemin yaptığı bir hata var. Bunun geri döneceğiniz umuyorum."