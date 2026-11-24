UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Galatasaray-Aston Villa karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Murat Özbostan, Kelvin Ndunga ve Zeki Uzundurukan, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor. Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Murat Özbostan, Kelvin Ndunga ve Zeki Uzundurukan, Galatasaray-Aston Villa mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor. LİBERO MAÇ SONU CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. "GALATASARAY DEVRİM YAPAN BİR TAKIM" Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına dikkat çeken Zeki Uzundurukan, sarı-kırmızılıların eksik oyuncularına rağmen önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. "Şampiyonlar Ligi'nde seri nedir ya? Galatasaray gerçekten devrim yapan bir takım. Avrupa'da Galatasaray gerçekten bambaşka. Galatasaray 3'te 3 yaptı. Bu kadar eksiğe rağmen elde edilen bu başarı gerçekten müthiş. Galatasaray yine hakeme rağmen kazandı. Okan Buruk'u da durdurmak artık çok zor" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ASLAN SEYRANTEPE'DE BULUNDU" Galatasaray'ın Aston Villa karşısındaki kontrollü oyununa ve savunma performansına değinen Murat Özbostan, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki mental yaklaşımına dikkat çekti. "Gerçek aslan Seyrantepe'de bulundu. Galatasaray çok iyi ve kontrollü oynadı. Çok iyi savunma yaptı. Beraberlik bile güzel bir sonuçtu aslında. Bu maç satranç gibiydi ama Galatasaray gol fırsatını bulduğu anda bunu değerlendirdi. Şimdi 6 puan alırsa çok daha güzel olur. Alabilir mi? Cidden alabilir. Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Galatasaray'ın lig ile Şampiyonlar Ligi arasındaki mental yaklaşımında büyük farklılık var. Bunu burada hissedebiliyorsun" dedi.

"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ" Aston Villa karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Kelvin Ndunga, Galatasaray'ın AEK ve Feyenoord karşılaşmalarından da üçer puan alması gerektiğini belirtti. "Çok iyi bir maçtı. Maçtan önce 3-2 demiştim ama beraberlik yerine iyi ki galibiyet geldi. AEK ve Feyenoord maçlarından üçer puan almak lazım. Aslan cehennemde bulundu. Cehenneme hoş geldiniz" diye konuştu.